Canoa slalom | Europei Ivrea 2021 | tutti gli azzurri in semifinale Raffaello Ivaldi secondo nel C1 uomini | solo ottavo Tasiadis

(Di venerdì 7 maggio 2021) La seconda giornata deglididiè partita quest’oggi con le batterie valide per il C1 maschile e femminile ed è una giornata proficua per l’Italia. Fra glifa benissimo; il 23enne sfrutta perfettamente il fattore di conoscere a menadito le curve della discesa piemontese, lì dove si allena costantemente, e partendo con il pettorale numero 14 rimane a lungo in testa con il tempo di 83.69, prima di essere superato dall’eterno Alexander Slafkovsky per soli 80 centesimi. Entra subito inanche Roberto Colazingari, che strappa un ottimo nono posto nella prima batteria subito dietro al grande favorito sia per la gara che per il pass olimpico, il tedesco Sideris. Flavio ...

Ad Ivrea si è alzato il sipario sugli Europei di, in programma fino a domenica 9 maggio e validi come ultima finestra di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Nella prima giornata di gare allo Stadio della, dedicata alle ...Domenica si è svolto a Limena, Padova, sul fiume Brentella la gara nazionale diindetta dalla Fick in collaborazione con ilclub Padova. Gli atleti estensi hanno conquistato numerosi risultati di successo: nelle gare singole Bertoncelli Lea vince in entrambe le ...La seconda giornata degli Europei di Canoa 2021 di Ivrea è partita quest’oggi con le batterie valide per il C1 maschile e femminile ed è una giornata proficua per l'Italia. Fra gli uomini fa benissimo ...SACILE Anche il Canoa club Sacile sarà presente ai campionati europei di Extrem slalom in programma fino a domenica ad Ivrea con l'under 23 Agata Spagnol che vincendo la qualificazione porterà ...