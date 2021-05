Calcio femminile | Serie A 2021 | la 20ª giornata Juventus a un passo dallo scudetto | il Milan ospita la Fiorentina

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ci avviciniamo ai verdetti dellaA 2020-di: tra domani e domenica si disputerà la ventesimadel massimo campionato italiano. Andiamo a presentare le sei gare in programma in questo weekend. Il turno si aprirà domani alle 12.30 con il match trae Napoli. Per le bianconere è il primo match-point: in caso di vittoria o anche semplicemente di pareggio, potrebbero festeggiare il titolo senza attendere il risultato didi domenica. Un altro verdetto potrebbe arrivare da Sassuolo, dove alle ore 15.00 la terza della classe affronta la Pink Bari che, ultima a tre punti, è ormai a undalla retrocessione aritmetica. Contemporaneamente, l’Empoli sesta in ...

Attualità Rilasciate le Licenze UEFA per la stagione 2021/2022 a 17 club di Serie A La Commissione di primo grado ha rilasciato le Licenze UEFA anche a sette club divenerdì 7 maggio 2021 La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA, in data 7 maggio 2021, esaminata la documentazione pervenuta nell'ambito del processo per il rilascio della ...ROMA - Alla vigilia della terzultima giornata di Serie A il campionato è pronto ad emettere i primi verdetti. In primo piano quello che riguarda la capolista Juventus, a cui basterà un punto contro il ...Ultimo appuntamento con il Report Calcio 2020...tema di oggi riguarda i prossimi grandi eventi calcistici che si terranno in Italia.Ottime notizie in casa Sassuolo. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, infatti, nella giornata odierna la Commissione di primo grado delle Licenze UEFA ha deliberato di rilasciare la Licenza U ...