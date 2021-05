Berrettini-Garin, i precedenti. Due sfide risalenti al 2019. E sulla terra… (Di venerdì 7 maggio 2021) Matteo Berrettini scende in campo quest’oggi nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano se la vedrà con il cileno Cristian Garin in un match sicuramente complicato, ma che vede comunque il numero uno d’Italia avere delle ottime possibilità di raggiungere la sua seconda semifinale della carriera in un 1000 dopo quella del 2019 a Shanghai. Non sarà comunque un compito facile per Berrettini, visto che Garin ha dimostrato di essere in grande condizione e di trovarsi perfettamente sui campi del torneo spagnolo, come ha dimostrato la vittoria su Daniil Medvedev agli ottavi. Un successo che ha messo in mostra anche la freschezza atletica e mentale del cileno, che ha dominato il numero tre del mondo nel terzo set e dunque servirà davvero il miglior Berrettini per ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Matteoscende in campo quest’oggi nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano se la vedrà con il cileno Cristianin un match sicuramente complicato, ma che vede comunque il numero uno d’Italia avere delle ottime possibilità di raggiungere la sua seconda semifinale della carriera in un 1000 dopo quella dela Shanghai. Non sarà comunque un compito facile per, visto cheha dimostrato di essere in grande condizione e di trovarsi perfettamente sui campi del torneo spagnolo, come ha dimostrato la vittoria su Daniil Medvedev agli ottavi. Un successo che ha messo in mostra anche la freschezza atletica e mentale del cileno, che ha dominato il numero tre del mondo nel terzo set e dunque servirà davvero il migliorper ...

