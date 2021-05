Battaglia sui brevetti dei vaccini e le altre notizie sul virus

Advertising

07 maggio 2021 16:41 Il governo degli Stati Uniti ha annunciato, tramite la rappresentante per il commercio estero Katherine Tai, di appoggiare la sospensione dei brevettivaccini contro il covid - 19 per facilitarne la produzione e la distribuzione nel mondo. Le reazioni politiche e la contrarietà delle case farmaceutiche sono state immediate. Il vertice sociale ...Sarà un caso che nelle stesse ore in cui maturava la svolta dell'amministrazione statunitensebrevetti dei vaccini il dottor Anthony Fauci, consigliere medico capo di Joe Biden, interveniva ...La pandemia ha mostrato gli effetti di un modello economico e sociale profondamente ingiusto, basato sui principi del neoliberismo e dell’austerità. Oggi, gli effetti di questi dogmi sono sotto gli ...Gli Stati Uniti favorevoli alla sospensione dei brevetti sui vaccini, cautele nel Regno Unito sull’uso di AstraZeneca tra le persone giovani, bisognerà imparare a convivere con il covid-19: l’attualit ...