Ariano Irpino | va al supermercato per rubare bevande alcoliche | denunciata una 20enne

(Di venerdì 7 maggio 2021) Cronaca di Avellino: i Carabinieri dihanno denunciato per furto aggravato unatrovata in possesso di 18 bottiglie di liquori appena rubate. “Furto aggravato”: è il reato di cui dovrà rispondere una ventennedai Carabinieri della Stazione di. La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione della

Ariano Irpino: i Carabinieri hanno denunciato per furto aggravato una 20enne trovata in possesso di 18 bottiglie di liquori appena rubate. Non ce l'ha fatta Ariano Irpino, è Vibo Valentia la "Capitale del Libro 2021". La proclamazione, in diretta sul canale YouTube del Ministero della Cultura, ha visto collegati tramite la piattaforma Zo ...