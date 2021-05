Amsterdam: il quartiere a luci rosse sta per chiudere (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo aver vietato l’ingresso nei coffee shop ai turisti la sindaca di Amsterdam Femke Haselma si prepara a chiudere anche il quartiere a luci rosse: il De Wallen, cuore storico della città, pieno di di sexy shop, teatri erotici e soprattutto vetrine dove prostitute donne e transgender finora hanno offerto i loro servizi mettendosi in mostra. Presto tutto questo sparirà, e al suo posto nascerà un mega edificio del sesso. Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo aver vietato l’ingresso nei coffee shop ai turisti la sindaca di Amsterdam Femke Haselma si prepara a chiudere anche il quartiere a luci rosse: il De Wallen, cuore storico della città, pieno di di sexy shop, teatri erotici e soprattutto vetrine dove prostitute donne e transgender finora hanno offerto i loro servizi mettendosi in mostra. Presto tutto questo sparirà, e al suo posto nascerà un mega edificio del sesso.

