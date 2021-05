(Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag. (Adnkronos) -chiude unsul fronte deileper l'anno fiscaledopo la "crescita eccezionalmente forte e redditizia nel primo", con livelli di crescita "continuati nel secondoe prospettive stabili per la seconda metà dell'anno". Il Gross Merchandise Volume è salito a 3,15 miliardi nel primodai 2 miliardi del 2020 (+55,6%); iammontano a 2,23 mld (+46,8%). Il gruppo è tornato in utile per 34,5 milioni. “Nel primodelha registrato la crescita più forte dalla quotazione in borsa nel 2014. Vediamo il ...

Advertising

TV7Benevento : Zalando: trimestre record per ricavi (+46,8%), aggiorna stime 2021... -

Ultime Notizie dalla rete : Zalando trimestre

Metro

ha registrato una forte crescita del fatturato, soprattutto nel terzodel 2020 Con un aumento del 21,6% leader in Europa come azienda di moda e lifestyle, deve l'incremento al ...'Non voglio competere con- ha detto Beraldo - , voglio brand che siano coerenti con i ... Nel solo primoil fatturato si indirizza verso un calo del 20 - 30%. Ci sarà tempo per ...Condividi questo articolo:Milano, 6 mag. (Adnkronos) – Zalando chiude un trimestre record sul fronte dei ricavi e aggiorna le stime per l’anno fiscale 2021 dopo la “crescita eccezionalmente forte e re ...I dati dell'Osservatorio permanente di Confimprese dicono che per il retail italiano il primo trimestre 2021 è stato un dramma ...