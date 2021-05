WhatsApp e il tasto Revisione: ecco la super novità (Di giovedì 6 maggio 2021) WhatsApp sta per introdurre una funzione molto interessante riguardante i messaggi vocali grazie al tasto Revisione. WhatsApp, arriva il tasto Revisione: funziona così (Foto Skytg24)Dopo che nelle scorse settimane vi abbiamo annunciato la possibilità, per ora solo in fase beta test, di modificare la velocità di riproduzione delle note vocali (ci sarà quindi la possibilità di accelerare i messaggi extra lunghi), ora gli ingegneri dell’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo starebbero pensando di introdurre una feature che permetterebbe di riascoltare i messaggi vocali prima di mandarli al contatto destinatario. In tal modo si eviterà di spedire messaggi errati, o magari troppo lunghi, o magari di mandarli alla persona sbagliata, con tutto ciò che ne ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 6 maggio 2021)sta per introdurre una funzione molto interessante riguardante i messaggi vocali grazie al, arriva il: funziona così (Foto Skytg24)Dopo che nelle scorse settimane vi abbiamo annunciato la possibilità, per ora solo in fase beta test, di modificare la velocità di riproduzione delle note vocali (ci sarà quindi la possibilità di accelerare i messaggi extra lunghi), ora gli ingegneri dell’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo starebbero pensando di introdurre una feature che permetterebbe di riascoltare i messaggi vocali prima di mandarli al contatto destinatario. In tal modo si eviterà di spedire messaggi errati, o magari troppo lunghi, o magari di mandarli alla persona sbagliata, con tutto ciò che ne ...

