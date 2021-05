Voglia di vestirsi bene… ma comodi (Di giovedì 6 maggio 2021) La Voglia di vestirsi con cura torna a segnare le nostre scelte in fatto di stile. Banditi i bozzoli pantofolai, lunga vita a outfit comodi ma belli. Perché la primavera e l’allentamento delle restrizioni hanno risvegliato il lato glamour da tempo sopito. Eppure, dopo mesi in pigiama, il tarlo del comfort si è insinuato nelle nostre menti: nessuno ha Voglia di infilarsi in un abito che costringe e fa soffrire. Per fortuna, le tendenze moda primavera estate 2021 corrono in soccorso delle fashioniste in modalità relax. Il tailleur fluido Elegantissimo e ultra contemporaneo, il completo giacca e pantaloni è l’esempio perfetto della nuova divisa comoda e chic. Dal taglio morbido e fluido, strizza l’occhio ai modelli iconici di Giorgio Armani negli Anni 80 e 90. Con la vita alta che mette in risalto il suo lato più ... Leggi su amica (Di giovedì 6 maggio 2021) Ladicon cura torna a segnare le nostre scelte in fatto di stile. Banditi i bozzoli pantofolai, lunga vita a outfitma belli. Perché la primavera e l’allentamento delle restrizioni hanno risvegliato il lato glamour da tempo sopito. Eppure, dopo mesi in pigiama, il tarlo del comfort si è insinuato nelle nostre menti: nessuno hadi infilarsi in un abito che costringe e fa soffrire. Per fortuna, le tendenze moda primavera estate 2021 corrono in soccorso delle fashioniste in modalità relax. Il tailleur fluido Elegantissimo e ultra contemporaneo, il completo giacca e pantaloni è l’esempio perfetto della nuova divisa comoda e chic. Dal taglio morbido e fluido, strizza l’occhio ai modelli iconici di Giorgio Armani negli Anni 80 e 90. Con la vita alta che mette in risalto il suo lato più ...

