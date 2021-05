Valle Telesina: auto va fuori strada e finisce in un vigneto (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSolopaca – Pomeriggio dì paura per cinque persone a Solopaca. In prossimità dello Scalo ferroviario del Comune della Valle Telesina, una Ford Fiesta, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada e si è ribaltata terminando in un vigneto. Fortunatamente tutti 5 gli occupanti dell’autovettura sono riusciti ad uscire dall’abitacolo non avendo riportato ferite o gravi contusioni. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese sono intervenuti solo per recuperare l’auto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSolopaca – Pomeriggio dì paura per cinque persone a Solopaca. In prossimità dello Scalo ferroviario del Comune della, una Ford Fiesta, per cause ancora da accertare, è finitae si è ribaltata terminando in un. Fortunatamente tutti 5 gli occupanti dell’vettura sono riusciti ad uscire dall’abitacolo non avendo riportato ferite o gravi contusioni. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese sono intervenuti solo per recuperare l’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Valle telesina: auto fuori strada finisce in un vigneto ** - anteprima24 : ** Rotary Club Valle Telesina, domenica l'inaugurazione di un nuovo monumento ** - ilvaglio1 : Lavoro e giustizia sociale: convegno del Presidio di Libera Valle Caudina-Valle Telesina #Lavoro #giustiziasociale… - Casertasera : VALLE TELESINA, IN AUMENTO LE POSITIVITÀ FRA GLI STUDENTI, I SINDACI DI DIVERSI COMUNI COSTRETTI ALLA CHIUSURA DELL… - anteprima24 : ** Valle Telesina, tentato furto in un supermercato: malviventi in fuga ** -

Ultime Notizie dalla rete : Valle Telesina Ripopolamento e nuovi investitori, Puglianello stila il piano ... e soprattutto di collegamenti viari spediti ed efficienti con la statale Telesina e Fondo valle Isclero, oltre che per una invidiabile posizione baricentrica in ordine alle principali città del ...

Puglianello - Il Comune vara il 'Programma Ripopolamento e Nuovi Investitori' ... e soprattutto di collegamenti viari spediti ed efficienti con la statale Telesina e Fondo valle Isclero, oltre che per una invidiabile posizione baricentrica in ordine alle principali città del ...

Rotary Club Valle Telesina, domenica l'inaugurazione di un nuovo monumento anteprima24.it Telese Terme, cerimonia di inaugurazione del monumento al Rotary International Domenica 9 maggio 2021, alle ore 11.00, presso la Rotonda Via Lagni-Via Roma, si terra' la Cerimonia di inaugurazione del monumento al Rotary International con la guida della Presidente Caterina Pelle ...

Rotary Club Valle Telesina, domenica l’inaugurazione di un nuovo monumento Domenica 9 maggio 2021, alle ore 11.00, presso la Rotonda Via Lagni-Via Roma, si terra’ la Cerimonia di inaugurazione del monumento al Rotary International con la guida della Presidente Caterina Pelle ...

... e soprattutto di collegamenti viari spediti ed efficienti con la statalee FondoIsclero, oltre che per una invidiabile posizione baricentrica in ordine alle principali città del ...... e soprattutto di collegamenti viari spediti ed efficienti con la statalee FondoIsclero, oltre che per una invidiabile posizione baricentrica in ordine alle principali città del ...Domenica 9 maggio 2021, alle ore 11.00, presso la Rotonda Via Lagni-Via Roma, si terra' la Cerimonia di inaugurazione del monumento al Rotary International con la guida della Presidente Caterina Pelle ...Domenica 9 maggio 2021, alle ore 11.00, presso la Rotonda Via Lagni-Via Roma, si terra’ la Cerimonia di inaugurazione del monumento al Rotary International con la guida della Presidente Caterina Pelle ...