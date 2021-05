Vaccino anti Covid 19 | D’Amore Asl Napoli 2 | “Bene open day con 16 hub vaccinali”

Advertising

Agenzia_Ansa : Calca e proteste all'hub vaccinale della Mostra d'Oltremare a Napoli dove migliaia di persone si sono ritrovate in… - Agenzia_Italia : La sospensione Usa dei brevetti sui vaccini è una svolta anti-pandemia - nzingaretti : Vaccino anti #Covid19 per nuova fascia d'età 58/59 anni questa notte punte di 770 prenotazioni al minuto, già arriv… - FarodiRoma : La Pfizer aumenta il prezzo del suo vaccino anti Covid - 59LuciaBenedett : RT @AsugiFVG: Il 7, 8 e 9 maggio sono disponibili circa 2000 dosi di vaccino anti Covid, distribuite per l’area di ASUGI per le seguenti fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

Moderna ha aumentato le sue previsioni di vendita per il 2021 per il suo- Covid del 4,3% a 19,2 miliardi di dollari . Ciò riflette anche un aumento dell'offerta prevista per quest'anno ...La necessità è nata dal fatto che, contrariamente alle altre vaccinazioni, per quella- Covid, sono state indicate categorie da vaccinare prioritariamente molto ampie, anagrafiche. Ma, nell'arco ..."Entro il 15 aprile le direzioni delle residenze sanitarie assistite avrebbero dovuto ricevere gli elenchi dei dipendenti che non hanno voluto il vaccino anti Covid - racconta Michele Assandri ...In Russia è stata registrata la versione monodose del vaccino Sputnik V, ribattezzato Sputnik Light. Lo fa sapere il Fondo russo per gli Investimenti Diretti (Rdif) in una nota: "Il vaccino monodose S ...