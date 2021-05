Unicredit, utile trimestre a 887 milioni, sopra stime (Di giovedì 6 maggio 2021) Unicredit archivia il primo trimestre del 2021 con utile di 887 milioni ed è ampiamente sopra le stime degli analisti che prevedevano 396 milioni. Il risultato si confronta con la perdita di 2,71 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021)archivia il primodel 2021 condi 887ed è ampiamenteledegli analisti che prevedevano 396. Il risultato si confronta con la perdita di 2,71 ...

