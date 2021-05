Traffico Roma del 06-05-2021 ore 15:30 (Di giovedì 6 maggio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio per ritrovarti dalla redazione in studio Daniele guerrisi sulla via Cassia Ci sono code da via dei Due Ponti a via di Grottarossa e poi ancora da via della Giustiniana fino al bivio con la Trionfale tutto verso Olgiata incolonnamenti a tratti anche verso il centro città dal bivio con la Braccianese sino allo svincolo per La Trionfale proprio Trionfale Ci sono quelle per incidente in via Andrea Verga all’altezza di via Alessandro solivetti sulla raccordo in carreggiata interna code a tratti dalla Bufalotta alla centrale del latte e poi rallentamenti dal bivio con la Roma L’Aquila alla Prenestina lentamente coda anche in esterna dalla Pontina all’appia sul tratto Urbano della Roma L’Aquila rallentamenti da Portonaccio alla bivio per la tangenziale verso le a centro proseguendo sulla tangenziale in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio per ritrovarti dalla redazione in studio Daniele guerrisi sulla via Cassia Ci sono code da via dei Due Ponti a via di Grottarossa e poi ancora da via della Giustiniana fino al bivio con la Trionfale tutto verso Olgiata incolonnamenti a tratti anche verso il centro città dal bivio con la Braccianese sino allo svincolo per La Trionfale proprio Trionfale Ci sono quelle per incidente in via Andrea Verga all’altezza di via Alessandro solivetti sulla raccordo in carreggiata interna code a tratti dalla Bufalotta alla centrale del latte e poi rallentamenti dal bivio con laL’Aquila alla Prenestina lentamente coda anche in esterna dalla Pontina all’appia sul tratto Urbano dellaL’Aquila rallentamenti da Portonaccio alla bivio per la tangenziale verso le a centro proseguendo sulla tangenziale in ...

lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - VAIstradeanas : 15:50 #A90 Traffico da Svincolo 14: A24 Roma-Teramo a Svincolo 13: Ss5 Via Tiburtina.Velocità:10Km/h - CorriereCitta : Tragedia sul GRA, incidente mortale: traffico paralizzato per 6 chilometri - romamobilita : #viabilità #Roma, per incidente traffico intenso sul #Gra tra Nomentana e Centrale del Latte in carreggiata interna - romamobilita : #viabilità #Roma, per incidente traffico intenso sul #Gra tra diramazione Roma sud e Nomentana in carreggiata interna -