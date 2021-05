Ti stai per sposare? Ecco come risparmiare su una delle cose che (agli altri) costa di più (Di giovedì 6 maggio 2021) Vuoi risparmiare un po’ per rientrare nel budget ideale del tuo matrimonio? Un’idea potrebbe esser ricorrere al trucco sposa fai da te. Abito da sposa e abito da sposo, addobbi, ricevimento, bomboniere… quante voci comprende la lista delle cose da fare per un matrimonio? L’aspetto a cui prestare maggior attenzione sta nel fatto che tali L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 6 maggio 2021) Vuoiun po’ per rientrare nel budget ideale del tuo matrimonio? Un’idea potrebbe esser ricorrere al trucco sposa fai da te. Abito da sposa e abito da sposo, addobbi, ricevimento, bomboniere… quante voci comprende la listada fare per un matrimonio? L’aspetto a cui prestare maggior attenzione sta nel fatto che tali L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

borghi_claudio : @to199999 Eh grazie e perchè con il vaccino non puoi reinfettarti? Non ha senso nè l'una nè l'altra cosa ma non pe… - ClaMarchisio8 : Buona festa del lavoro a voi che lavorate il doppio per guadagnare meno, tenete unite le famiglie, e avete la respo… - Mr_Ribbo : @Cerrezio_FC @perchetendenza Mi stai dicendo che è la stessa cosa per il Baliato, luogo che a detta di Tax Justice… - il_burocrate : @francescobei @Keynesblog @pdnetwork @EnricoLetta @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni E se lavori per quel barista o qu… - artvzee : sei laureata a ora stai studiando per un’altra laurea? aiuto — Mi sono laureata neanche un mese fa ?? adesso sto stu… -