The Oprah Conversation: Elliot Page, l'intervista da oggi su Apple Tv+ (Di giovedì 6 maggio 2021) Oprah Winfrey parla con l'attore e attivista Elliot Page in The Oprah Conversation, disponibile da oggi giovedì 6 maggio su Apple TV + in streaming! L'attore, produttore e attivista Elliot Page sarà il prossimo ospite di Oprah Winfrey in The Oprah Conversation, in anteprima in Italia da oggi giovedì 6 maggio in esclusiva su Apple TV +. Una conversazione profondamente onesta con il pluripremiato attore e produttore, da sempre sostenitore della giustizia sociale, mentre racconta le sue battaglie in ambito personale e professionale, condividendo le sue speranze per le persone transgender di tutto il mondo. Nominata al NAACP Image Award, The ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021)Winfrey parla con l'attore e attivistain The, disponibile dagiovedì 6 maggio suTV + in streaming! L'attore, produttore e attivistasarà il prossimo ospite diWinfrey in The, in anteprima in Italia dagiovedì 6 maggio in esclusiva suTV +. Una conversazione profondamente onesta con il pluripremiato attore e produttore, da sempre sostenitore della giustizia sociale, mentre racconta le sue battaglie in ambito personale e professionale, condividendo le sue speranze per le persone transgender di tutto il mondo. Nominata al NAACP Image Award, The ...

