Stonefly | l' avventura con protagonisti insetti mech | ha una data di uscita

(Di giovedì 6 maggio 2021)è un gioco in arrivo realizzato dagli sviluppatori di Creature In The Well, dove vestirete i panni di una piccola inventrice che vola per il mondo grazie a degli. Il mondo colorato diarriverà il 1° giugno. Ecco una breve sinossi del gioco: "La geniale ma ingenua inventrice Annikadeve recuperare un cimelio di famiglia perduto usando la sua intelligenza e la sua strategia. Scivolate strategicamente tra flora e fauna, affrontandoaffamati, avventure e personaggi memorabili. Lungo la strada, scoprirete una storia commovente e introspettiva, dedicata alla famiglia, all'eredità e all'appartenenza". Ogni foglia rappresenta una piattaforma, con minerali da raccogliere e nemici da combattere, senza cadere nella violenza. Il titolo offrirà di ...

Advertising

Eurogamer_it : #Stonefly, l'avventura con insetti mech ha una data di uscita. -

Ultime Notizie dalla rete : Stonefly avventura

GamingTalker

, ungrafica che esplora fantastici ambienti boschivi, un gioco di azione dall'alto verso il basso. Il gioco ha un aspetto magnifico e si ispira al design moderno. Behdon Sayre, ha ...Scopriamo infatti cheha come protagonista Annika, una brillante inventrice che perde il mech di suo padre e parte all'per recuperarlo. A lei si unisce una squadra di ...Stonefly è un gioco in arrivo realizzato dagli sviluppatori di Creature In The Well, dove vestirete i panni di una piccola inventrice che vola per il mondo grazie a degli insetti mech. Il mondo colora ...Stonefly uscirà a giugno. Stonefly, il rilassante gioco d’azione e avventura di MWM Interactive e Flight School Studio, ha una data di lancio. Il titolo sarà disponibile il 1 giugno su PC, PS4, PS5, X ...