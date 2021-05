Spagna, LeBron James acquista quote del Malaga (Di giovedì 6 maggio 2021) Il calcio spagnolo attira anche le stelle NBA. LeBron James, fuoriclasse e icona dei Los Angeles Lakers, ha acquistato un piccolo pacchetto di azioni del Malaga, squadra andalusa che dopo anni di gloria milita ora in Serie B iberica. Lo spiega il Mundo Deportivo, che sottolinea come le quote del cestista, 600 in tutto e acquistare tramite la compagnia americana RedBird Capital Partners di cui fa parte, siano minime e non ci potrà essere un controllo sulle decisioni dirigenziali della squadra. In futuro, però, potrebbe tentare una scalata e assumere il controllo di un numero di azioni maggiore. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Il calcio spagnolo attira anche le stelle NBA., fuoriclasse e icona dei Los Angeles Lakers, hato un piccolo pacchetto di azioni del, squadra andalusa che dopo anni di gloria milita ora in Serie B iberica. Lo spiega il Mundo Deportivo, che sottolinea come ledel cestista, 600 in tutto ere tramite la compagnia americana RedBird Capital Partners di cui fa parte, siano minime e non ci potrà essere un controllo sulle decisioni dirigenziali della squadra. In futuro, però, potrebbe tentare una scalata e assumere il controllo di un numero di azioni maggiore. SportFace.

