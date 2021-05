Solskjaer: «Mourinho grande manager. Farà bene alla Roma» (Di giovedì 6 maggio 2021) Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato prima del match di Europa League contro la Roma Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato prima del match di Europa League contro la Roma. Le sue dichiarazioni su José Mourinho, ex Gunners e futuro tecnico dei giallorossi. «Per il calcio è una grande notizia, è un grande manager che ha da dare ancora tanto. Farà bene in Serie A». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Ole Gunnar, allenatore del Manchester United, ha parlato prima del match di Europa League contro laOle Gunnar, allenatore del Manchester United, ha parlato prima del match di Europa League contro la. Le sue dichiarazioni su José, ex Gunners e futuro tecnico dei giallorossi. «Per il calcio è unanotizia, è unche ha da dare ancora tanto.in Serie A». L'articolo proviene da Calcio News 24.

