Siria: Save the Children, continuano attacchi contro scuole (Di giovedì 6 maggio 2021) Gli attacchi alle scuole nel nord - ovest della Siria continuano nonostante un cessate il fuoco concordato più di un anno fa, denuncia oggi Save the Children, notando che "dall'inizio del 2020 ci sono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 6 maggio 2021) Gliallenel nord - ovest dellanonostante un cessate il fuoco concordato più di un anno fa, denuncia oggithe, notando che "dall'inizio del 2020 ci sono ...

Advertising

fisco24_info : Siria: Save the Children, continuano attacchi contro scuole: 'Nonostante il cessate il fuoco' - OperaFisista : Siria: Save the Children, continuano attacchi contro scuole - Medio Oriente - ANSA - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - Siria nord-occidentale, Save the Children: morti almeno 4 bambini e 4 membri del personale scolastico in attacch… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Siria nord-occidentale, Save the Children: morti almeno 4 bambini e 4 membri del personale scolastico in attacch… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Siria nord-occidentale, Save the Children: morti almeno 4 bambini e 4 membri del personale scolastico in attacch… -