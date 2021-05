Scontro Fedez-Rai | Franco Di Mare | “Manipolazione | valutiamo querela”

(Di giovedì 6 maggio 2021)-Rai, il direttore di RaiTre in Commissione Vigilanza respinge le accuse: la replica del cantante-Rai, è intervenuto il direttore della terza reteDi(screen YouTube)La Rai valuta diredopo loavuto in merito ai fatti del Concertone del 1 maggio. Lo ha dichiarato ieriDi, il direttore di RaiTre che è stato ascoltato in audizione dalla Commissione parlamentare di Vigilanza Rai.già prima del concerto aveva detto che c’era stato un tentativo di censura perché voleva fare nomi e cognomi di persone accusate di omofobia, scagliandosi in particolare contro un partito di governo, la Lega. Ieri il giornalista ha ...

Lo ha dichiarato il direttore di Rai3, Franco Di Mare, in audizione alla Camera sul caso. Riguardo alla telefonata intercorsa tra Fedez e la Rai, Franco Di Mare ha dichiarato: 'La Rai ... Non si placano le polemiche dopo il Primo Maggio. Duro affondo del direttore di Rai 3, intervenuto in commissione Vigilanza Rai. Il direttore di Rai 3 Franco Di Mare interviene in commissione Vigilanza Rai: «L'ha fatto per i like». Il cantante replica su Instagram: «Quanti dipendenti Rai devono scegliere tra libertà di parola e ...