Roma | infortunio Pau Lopez | sarà operato Stagione finita

(Di giovedì 6 maggio 2021)per Pauche dovrà operarsi dopo l’patito contro il Manchester United Non arrivano buone notizie per laper questo finale di. Pauinfatti, come riportato da Sky Sport, dovrà operarsi alla spalla sinistra dopo l’patito contro il Manchester United.per il portiere spagnolo che dovrà restare ai box almeno fino ad agosto. L’operazione si svolgerà nella giornata di sabato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Roma, gli aggiornamenti su #PauLopez - calciomercatoit : ??Sabato #PauLopez si opererà alla spalla: rischia tre mesi di stop? - Fprime86 : RT @SkySport: Roma, Pau Lopez si opera alla spalla sinistra: starà fermo almeno 3 mesi #SkySport #SerieA #EuropaLeague #Roma #PauLopez http… - ssciavilloCdT : RT @DiMarzio: #Roma, gli aggiornamenti su #PauLopez - TimofeevWww : RT @SkySport: Roma, Pau Lopez si opera alla spalla sinistra: starà fermo almeno 3 mesi #SkySport #SerieA #EuropaLeague #Roma #PauLopez http… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma infortunio

Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato e non solo CLICCA QUI! Invece ci sarà bisogno di un'operazione chirurgica: l'intervento ci sarà questo sabato a(verosimilmente a ...Il portiere ha infatti riportato unalla spalla sinistra, che lo costringerà a operarsi già questo sabato a. I tempi di recupero dovrebbero essere di circa 3 mesi. Per l'estremo ...Pau Lopez sabato si sottoporrà ad un'operazione per una lussazione alla spalla sinistra: 3 mesi di stop, stagione finita in anticipo.La Roma ha diramato la lista dei convocati per il match di stasera col Manchester United: tantissimi assenti, come Diawara e Villar ...