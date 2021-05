Per Cerciello Rega ergastolo ai due ragazzi americani (Di giovedì 6 maggio 2021) Il vicebrigadiere dei carabinieri fu ucciso con undici coltellate la notte del 26 luglio 2019 nel centro di Roma. Ad accogliere la sentenza della Corte d'Assise, la vedova del militare che tra le ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 6 maggio 2021) Il vicebrigadiere dei carabinieri fu ucciso con undici coltellate la notte del 26 luglio 2019 nel centro di Roma. Ad accogliere la sentenza della Corte d'Assise, la vedova del militare che tra le ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega - matteosalvinimi : Onore e giustizia per Mario Cerciello Rega. Un abbraccio alla signora Rosa Maria: 'Non mi riporterà Mario, non ci r… - MediasetTgcom24 : Omicidio Cerciello, ergastolo per i due americani Elder e Hjorth #CercielloRega - ItaIiaSovrana : RT @GiorgiaMeloni: Colpiscono al cuore le parole commosse di Rosa Maria, compagna del vice brigadiere Cerciello Rega, dopo la condanna all'… - TerroneDoc : RT @Storace: #Ergastolo per gli americani assassini del #carabiniere Mario #Cerciello. Maledetti, ma ora #giustizia e' fatta. Per qualche… -