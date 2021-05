Napoli in calo fisico: cinque giocatori preoccupano Gattuso. In tre sicuri del posto con lo Spezia (Di giovedì 6 maggio 2021) Il calo fisico del Napoli preoccupa Gennaro Gattuso. La sua squadra deve giocare quattro partite come quattro finali e non è un modo di dire. Se il Napoli le vince tutte va in Champions League, altrimenti deve sperare che qualcosa vada storto alle rivali. Ecco perché ogni match va giocato con la massima intensità e con un solo obiettivo: vincere. Lo sa bene Gattuso che ha visto un calo fisico nel Napoli, in particolare in 5 uomini importanti della formazione titolare. Ecco quanto scrive Tuttosport: Gattuso è preoccupato per il calo fisico evidenziato da cinque azzurri (Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano, Mertens ed Insigne) nella gara contro il Cagliari e dovrà fare ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 maggio 2021) Ildelpreoccupa Gennaro. La sua squadra deve giocare quattro partite come quattro finali e non è un modo di dire. Se ille vince tutte va in Champions League, altrimenti deve sperare che qualcosa vada storto alle rivali. Ecco perché ogni match va giocato con la massima intensità e con un solo obiettivo: vincere. Lo sa beneche ha visto unnel, in particolare in 5 uomini importanti della formazione titolare. Ecco quanto scrive Tuttosport:è preoccupato per ilevidenziato daazzurri (Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano, Mertens ed Insigne) nella gara contro il Cagliari e dovrà fare ...

