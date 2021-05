Missione Marte e ricerca spaziale, anche Bergamo scende in campo (Di giovedì 6 maggio 2021) Mentre il rover «Perseverance» racconta il Pianeta Rosso alla Terra, il nostro territorio incrocia il cammino dei dati e guarda a Marte: a novembre e dicembre, il deserto dello Utah ospiterà una Missione di ricerca sulla medicina spaziale «Made in Bergamo». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 6 maggio 2021) Mentre il rover «Perseverance» racconta il Pianeta Rosso alla Terra, il nostro territorio incrocia il cammino dei dati e guarda a: a novembre e dicembre, il deserto dello Utah ospiterà unadisulla medicina«Made in».

