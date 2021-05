Migranti | Johansson in Turchia per discutere accordo con Ue

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Johansson

ANSA Nuova Europa

La commissaria Ue per gli Affari Interni, Ylva, sarà domani in visita in Turchia per discutere "tutti gli aspetti dell'accordo del 18 marzo" 2016 tra Ankara e Bruxelles sui, che il governo di Recep Tayyip Erdogan vuole rinnovare ......"stile di vita europeo" Margaritis Schinas e la Commissaria agli Affari interni Ylva... per poi espandere il discorso sulla sistematica politica di repressione deicondotta dagli ...La commissaria Ue per gli Affari Interni, Ylva Johansson, sarà domani in visita in Turchia per discutere "tutti gli aspetti dell'accordo del 18 marzo" 2016 tra Ankara e Bruxelles sui migranti, che il ...ISTANBUL - La commissaria Ue per gli Affari Interni, Ylva Johansson, sarà venerdì in visita in Turchia per discutere "tutti gli aspetti dell'accordo del 18 marzo" 2016 tra Ankara e Bruxelles sui migra ...