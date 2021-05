Mario Rega Cerciello: condanna all’ergastolo per i killer (Di giovedì 6 maggio 2021) Mario Rega Cerciello era un giovane uomo di 34 anni originario di Somma Vesuviana che si era sposato solo da 40 giorni con Rosa Maria e prestava servizio a Roma nella stazione di Campo de’ Fiori. La notte del 26 luglio è morto ucciso da due statunitensi mentre faceva il suo lavoro. I fatti del 26 luglio 2019 Era il 26 luglio del 2019, quando il carabiniere 34enne venne ucciso con 11 coltellate da due ragazzi statunitensi, a Roma in zona Prati e più precisamente in Via Pietro Cossa. Mario Rega Cerciello, era stato chiamato, assieme ad un collega, Andrea Varriale, per intervenire nel recupero di una borsa contenente della droga che i due ragazzi avevano rubato ad un uomo, Sergio Brugiatelli. I fatti si svolsero intorno alle 3 di notte e uno dei due statunitensi ad oggi imputati, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 maggio 2021)era un giovane uomo di 34 anni originario di Somma Vesuviana che si era sposato solo da 40 giorni con Rosa Maria e prestava servizio a Roma nella stazione di Campo de’ Fiori. La notte del 26 luglio è morto ucciso da due statunitensi mentre faceva il suo lavoro. I fatti del 26 luglio 2019 Era il 26 luglio del 2019, quando il carabiniere 34enne venne ucciso con 11 coltellate da due ragazzi statunitensi, a Roma in zona Prati e più precisamente in Via Pietro Cossa., era stato chiamato, assieme ad un collega, Andrea Varriale, per intervenire nel recupero di una borsa contenente della droga che i due ragazzi avevano rubato ad un uomo, Sergio Brugiatelli. I fatti si svolsero intorno alle 3 di notte e uno dei due statunitensi ad oggi imputati, ...

