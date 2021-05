Lydsto R1 | abbiamo provato il robot aspirapolvere che si pulisce da solo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lydsto abbiamo

GizChina.it

Lydsto R1 è un nuovo aspirapolvere robot che pulisce la case e al termine si pulisce da solo. Lo abbiamo provato e oggi vi raccontiamo come va.Recensione del Roidmi EVE Plus, il nuovo robot aspirapolvere economico in grado di lavare i pavimenti e di svuotarsi in totale autonomia.