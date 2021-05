Isola dei Famosi | la drastica decisione della produzione sui naufraghi

(Di giovedì 6 maggio 2021) L’estrema necessità ha portato ladel programma ha fare questa scelta. L’deiè un reality nato nel 2003, inizialmente trasmesso dalla Rai oggi in onda su Mediaset.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - gennaromigliore : Con il raggiungimento delle 6.115 dosi somministrate #Procida è isola #CovidFree: un risultato importante che apre… - Giusepperevival : @trash_italiano da isola dei famosi a isola dei fuggitivi è un attimo - annetteakuma : RT @ironmanolan: Awed, concorrente dell’Isola dei Famosi, ridotto in ossa per un GIOCO ed il medico nel visitarlo ha ritenuto che può riman… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Il Fatto Quotidiano

15.02 Bruxelles: Londra viola accordi pesca Le limitazioni imposte alle attivitàpescherecci europei nelle acque britanniche "non rispettano le disposizioni sull'accordo" sulla ...all'di ...Di qui la proteste di Parigi e la reazionepescatori, sfociata nella minaccia del blocco di St. Helier , capitale e porto principale dell', con il rischio di privare i suoi abitanti persino ...Continua a non andare a gonfie vele questa edizione dell'Isola dei Famosi: ufficiale, un altro naufrago decide di ritirarsi e di tornare in Italia ...Isola dei Famosi 2021, Ubaldo Lanzo si ritira: ecco il motivo che ha portato il naufrago ad abbandonare il reality condotto da Ilary Blasi.