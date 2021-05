Intervalli | richiami | fragili e fiale | Figliuolo cambia in corsa La priorità è | vaccinare più in fretta

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 6 maggio 2021) La campagna vaccinale prosegue ancora in maniera disomogenea tra una regione e l’altra. E a rimanere indietro sono spesso le categorie, oltretutto con le diffidenze verso questo o quel vaccino che stanno rallentando laall’immunizzazione di massa. L’imperativo categorico del generalediventa allora:più in. Arrivando a immunizzare la platea più estesa possibile di anziani in prima dose diventa, ogni giorno che passa, unasempre più impellente. Una necessità a cui il Cts risponde allungando da 21 (per Pfizer) e 28 (per Moderna) a 42 giorni il richiamo della seconda.più in. Ecco i punti della nuova strategia Dunque, estendere a 42 giorni l’intervallo fra la ...