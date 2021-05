Il Pireo | la base cinese per travolgere l' Europa

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 6 maggio 2021) Con il ritardo che contraddistingue sovente l’azione comunitaria, Bruxelles mercoledì ha lanciato lo “scudo” per difendere le aziende europee dalle scalate di attori stranieri sussidiati dagli Stati di appartenenza. La diretta interessata della legge che deve essere approvata da Consiglio e Parlamento Ue è la Cina che da tempo ha messo gli occhi su società, asset e infrastrutture del Vecchio Continente per sviluppare quella che ormai tutti conoscono come la Nuova Via della Seta. L’iniziativa presentata dalla Commissaria all’Antitrust Margrethe Vestager fa il paio con altri tentativi di introdurre una deterrenza rivolta agli investimenti stranieri “sussidiati”, come il “Libro Bianco sulle sovvenzioni estere nel mercato unico” e una proposta di Regolamento del 2019 poi abortita. Ma ora i tempi sono cambiati, o quantomeno a Bruxelles se ne sono accorti: “Quando apri la tua casa agli ...