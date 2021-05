«Il Covid-19 è uscito dal laboratorio di Wuhan». L’accusa del Gruppo di Parigi (Di giovedì 6 maggio 2021) Parigi, 6 mag – Per mesi, chiunque avesse istituito un rapporto tra il laboratorio di Wuhan e la diffusione del Covid-19, veniva automaticamente stigmatizzato in quanto folle e complottista (o tutte e due le cose insieme). Ne sa qualcosa Luc Montagnier, insigne virologo francese e detentore del premio Nobel per la medicina 2008. Circa un anno fa, solo per aver avanzato l’ipotesi di una manipolazione del virus da parte del laboratorio cinese, si è sentito dare del cialtrone e del rimbambito. Al tempo stesso, tutti ricordano la vicenda dell’ormai celebre servizio del Tgr Leonardo, che aveva subito scatenato la rappresaglia degli «sbufalatori» di professione, oppure il polverone alzato dalle ipotesi della virologa cinese Li-Meng Yan. Ecco, nonostante la grancassa mediatica, nell’ultimo periodo si stanno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 maggio 2021), 6 mag – Per mesi, chiunque avesse istituito un rapporto tra ildie la diffusione del-19, veniva automaticamente stigmatizzato in quanto folle e complottista (o tutte e due le cose insieme). Ne sa qualcosa Luc Montagnier, insigne virologo francese e detentore del premio Nobel per la medicina 2008. Circa un anno fa, solo per aver avanzato l’ipotesi di una manipolazione del virus da parte delcinese, si è sentito dare del cialtrone e del rimbambito. Al tempo stesso, tutti ricordano la vicenda dell’ormai celebre servizio del Tgr Leonardo, che aveva subito scatenato la rappresaglia degli «sbufalatori» di professione, oppure il polverone alzato dalle ipotesi della virologa cinese Li-Meng Yan. Ecco, nonostante la grancassa mediatica, nell’ultimo periodo si stanno ...

Advertising

daconsonni : RT @Corriere_Salute: È uscito il rapporto curato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Ministero della Salute e Fondazione Bruno Kessler… - LoGnuSagace : RT @DottAngeloC: MORTI PER COVID: Da una settimana è uscito il Rapporto ISS che definisce l’attribuzione del COVID19 alle cause di morte. A… - GanetheGreat : RT @DottAngeloC: MORTI PER COVID: Da una settimana è uscito il Rapporto ISS che definisce l’attribuzione del COVID19 alle cause di morte. A… - AndreaStair : RT @DottAngeloC: MORTI PER COVID: Da una settimana è uscito il Rapporto ISS che definisce l’attribuzione del COVID19 alle cause di morte. A… - Jorjii0 : RT @DottAngeloC: MORTI PER COVID: Da una settimana è uscito il Rapporto ISS che definisce l’attribuzione del COVID19 alle cause di morte. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid uscito Covid: i vaccini mRNA funzionano bene contro le varianti e i richiami (allo studio) ancora meglio Il primo riguarda il vaccino Pfizer: in uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine appena uscito e svolto in Qatar si vede come al 31 marzo 2021, su più di 265.000 persone che avevano ...

Set a Cala Moresca per il remake de "La Sirenetta" L'opera sarà un remake del noto film d'animazione della Walt Disney uscito nel 1989. La cantante ...la notizia poiché sperano in un ritorno economico dopo mesi di chiusure forzate a causa del Covid. Il ...

Il vescovo Beschi: la sfida di servire la vita al tempo del Covid Avvenire Bosnia: Covid, governo della Federazione approva coprifuoco più breve Il coprifuoco nella Federazione della Bosnia Erzegovina avrà una durata ridotta rispetto a quanto precedentemente stabilito contro il ...

Cina, più rischi o opportunità per gli investitori? L’economia cresce più velocemente rispetto a Stati Uniti ed Europa. Ma la Borsa è rimasta indietro nel primo trimestre. I fari restano puntati sulle guerre commerciali, sulle tensioni con Hong Kong e ...

Il primo riguarda il vaccino Pfizer: in uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine appenae svolto in Qatar si vede come al 31 marzo 2021, su più di 265.000 persone che avevano ...L'opera sarà un remake del noto film d'animazione della Walt Disneynel 1989. La cantante ...la notizia poiché sperano in un ritorno economico dopo mesi di chiusure forzate a causa del. Il ...Il coprifuoco nella Federazione della Bosnia Erzegovina avrà una durata ridotta rispetto a quanto precedentemente stabilito contro il ...L’economia cresce più velocemente rispetto a Stati Uniti ed Europa. Ma la Borsa è rimasta indietro nel primo trimestre. I fari restano puntati sulle guerre commerciali, sulle tensioni con Hong Kong e ...