Advertising

Giorno_Milano : Il cameriere si compra la pasticceria -

Ultime Notizie dalla rete : cameriere compra

IL GIORNO

""Se puoi sognarlo puoi anche farlo", diceva Walt Disney. E questa è la mia filosofia". Parola di Suresh Shaffi, passato daa proprietario della storica pasticceria milanese Leonardo. Origini cingalesi, 46 anni, da 20 in Italia, Suresh ha lavorato per 15 anni come barista in questa caffetteria di via Saffi, nel ...Latte e Xana x Ora situtto su internet. Anche gli uomini e le donne. Siamo tutti in ... Solo i camerieri e le, al contrario, erano lenti, lentissimi. Sarà stato per via del salario da ...Suresh Shaffi ha preso le redini dello storico locale in via Saffi: "Sogno realizzato grazie alla mia famiglia" ...Per l'ex presidente Anpal "In Italia siamo anarchici, buttiamo risorse. Servono lavoratori specialisti non generalisti" ...