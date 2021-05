Ida Platano contro chi le augura la morte: la dama di Uomini e Donne reagisce al commento dell’hater (Di giovedì 6 maggio 2021) Il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne ha confermato ancora di più la definitiva rottura dei rapporti con l’ex Riccardo Guarnieri che nel dating show ha poi trovato l’amore con Roberta Di Padua. Alcune dichiarazioni della parrucchiera bresciana sulla crisi che la nuova coppia sta affrontando però non sembrano essere andate a genio ai fan del programma. Qualcuno è arrivato addirittura a augurarle la morte attraverso i social, scatenando la sua immediata reazione. Il commento di Ida Platano sulla crisi fra Riccardo e Roberta In una delle ultime puntate di Uomini e Donne già registrate e non ancora andate in onda, lo studio di Maria De Filippi ha accolto il ritorno di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La coppia aveva ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Il ritorno di Idaha confermato ancora di più la definitiva rottura dei rapporti con l’ex Riccardo Guarnieri che nel dating show ha poi trovato l’amore con Roberta Di Padua. Alcune dichiarazioni della parrucchiera bresciana sulla crisi che la nuova coppia sta affrontando però non sembrano essere andate a genio ai fan del programma. Qualcuno è arrivato addirittura arle laattraverso i social, scatenando la sua immediata reazione. Ildi Idasulla crisi fra Riccardo e Roberta In una delle ultime puntate digià registrate e non ancora andate in onda, lo studio di Maria De Filippi ha accolto il ritorno di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La coppia aveva ...

