(Di giovedì 6 maggio 2021) L'hub vaccinale di Lecco costa ai contribuenti 550 euro al giorno per una spesa totale prevista di oltre 120mila euro. I centri di vaccinazione di massastiti in Brianza e in Valsassina invece ...

Hub destinati alle vaccinazioni: i costi ora passano ai raggi X

IL GIORNO

L'vaccinale di Lecco costa ai contribuenti 550 euro al giorno per una spesa totale prevista di oltre 120mila euro. I centri di vaccinazione di massa allestiti in Brianza e in Valsassina invece sono ...In sostanza, l'megarese sarà finalmente collegato alla rete ferrata esistente. Binari dentro il ... ha avuto un ruolo importante sulla parte di investimentia quel comparto. E non a caso ...Il sindacato fa il quadro. La spesa per il Palataurus . nel capoluogo lariano. è di 550 euro al giorno più Iva ...Resta in cantiere il progetto di utilizzare il PalaMalfatti come maxi centro vaccinale gestito dall’ Ordine dei medici . “Noi ...