Green pass, coprifuoco, spostamenti: le misure per l’estate al vaglio del governo (Di giovedì 6 maggio 2021) Con l’estate alle porte il governo è al lavoro per garantire vacanze in sicurezza. Tre le misure in cantiere: il Green pass per i viaggi, l’immunizzazione delle isole minori e l’allentamento del coprifuoco. Secondo quanto stabilito dal governo nella riunione con l’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori e Sindaci dei Comuni insulari minori, il Commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il piano di vaccinazione nelle isole inizierà domani, venerdì 7 maggio, e partirà da Capraia e dalle Eolie. coprifuoco Per allentare il coprifuoco sarà necessario monitorare l’andamento dell’epidemia, come anticipato dal premier Mario Draghi dopo l’approvazione del ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) Conalle porte ilè al lavoro per garantire vacanze in sicurezza. Tre lein cantiere: ilper i viaggi, l’immunizzazione delle isole minori e l’allentamento del. Secondo quanto stabilito dalnella riunione con l’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori e Sindaci dei Comuni insulari minori, il Commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il piano di vaccinazione nelle isole inizierà domani, venerdì 7 maggio, e partirà da Capraia e dalle Eolie.Per allentare ilsarà necessario monitorare l’andamento dell’epidemia, come anticipato dal premier Mario Draghi dopo l’approvazione del ...

