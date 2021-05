Giustizia, Salvini: "Raccolta firme con Radicali per referendum" (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - “Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma della Giustizia. Per questo stiamo organizzando con il Partito Radicale una Raccolta di firme per alcuni quesiti referendari”. Lo annuncia il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della registrazione di Porta a Porta. "Raccoglieremo le 500mila firme necessarie con i Radicali per una serie di quesiti sulla Giustizia, sulla responsabilità penale dei giudici, perché qualunque lavoratore che sbaglia paga, e poi separazione delle carriere e abolizione della Severino", aggiunge il leader della Lega. L'iniziativa referendaria è spiegata così da Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e Tesoriere del Partito Radicale: "Sempre più -dicono- si presenta agli occhi degli italiani quello che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - “Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma della. Per questo stiamo organizzando con il Partito Radicale unadiper alcuni quesiti referendari”. Lo annuncia il leader della Lega Matteonel corso della registrazione di Porta a Porta. "Raccoglieremo le 500milanecessarie con iper una serie di quesiti sulla, sulla responsabilità penale dei giudici, perché qualunque lavoratore che sbaglia paga, e poi separazione delle carriere e abolizione della Severino", aggiunge il leader della Lega. L'iniziativa referendaria è spiegata così da Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e Tesoriere del Partito Radicale: "Sempre più -dicono- si presenta agli occhi degli italiani quello che il ...

Advertising

TgLa7 : #giustizia, #Salvini: questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma. Per questo stiamo organizzando c… - repubblica : Giustizia, Salvini: 'Raccolta firme con i Radicali per referendum. Pd e 5Stelle non faranno mai una riforma' - HuffPostItalia : Un altro dispetto di Salvini al Governo: 'Raccogliamo firme sulla giustizia' - condaghe : RT @Adnkronos: #Salvini annuncia: 'Raccolta firme con i Radicali per #referendum sulla giustizia'. - erretti42 : 'Abolire la legge Severino'. Salvini provoca di nuovo il governo: ora vuole raccogliere firme coi radicali per un r… -