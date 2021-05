Giochi Maggio 2021 disponibili per gli abbonati PlayStation Plus (Di giovedì 6 maggio 2021) Passiamo in rassegna le novità in ambito di Giochi per il mese di Maggio 2021 disponibili su PlayStation Plus. Gli abbonati al PlayStation Plus possono ottenere il dowload dei Giochi di Maggio 2021: Battlefield V, Stranded Deep e Wreckfest: Drive Hard. Die Last (Gioco bonus PlayStation 5). Vediamo più nel dettaglio i Giochi di Maggio a partire da Battlefield V. Di che cosa si tratta? Battelfield V è una rappresentazione della Seconda guerra mondiale unica nel suo genere, dove puoi combattere in località epiche sparse per il mondo.Puoi scegliere tra una modalità multi-giocatore da 64 giocatori, una modalità battle royale ed ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 6 maggio 2021) Passiamo in rassegna le novità in ambito diper il mese disu. Glialpossono ottenere il dowload deidi: Battlefield V, Stranded Deep e Wreckfest: Drive Hard. Die Last (Gioco bonus5). Vediamo più nel dettaglio idia partire da Battlefield V. Di che cosa si tratta? Battelfield V è una rappresentazione della Seconda guerra mondiale unica nel suo genere, dove puoi combattere in località epiche sparse per il mondo.Puoi scegliere tra una modalità multi-giocatore da 64 giocatori, una modalità battle royale ed ...

