GF Vip, l’ex naufraga si propone: “Mi farebbe conoscere a un pubblico ampio” (Di giovedì 6 maggio 2021) Un’autocandidatura eccellente per la prossima edizione del GF Vip. La proposta arriva dall’ex naufraga, che spiega il motivo: “Mi farebbe conoscere al pubblico” Il Grande Fratello è in grado di far… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 6 maggio 2021) Un’autocandidatura eccellente per la prossima edizione del GF Vip. La proposta arriva dal, che spiega il motivo: “Mial” Il Grande Fratello è in grado di far… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

FeLibero : 'Come carne da macello': ex dama spara a zero dopo l'addio a Uomini e Donne - SempreLibero2 : SPAZZATURA. Dietro le dichiarazioni di Vittorio Lauria, uno dei quattro accusati, mandate in onda da Non è l'Arena… - DeSantis1948 : Dietro le dichiarazioni di Vittorio Lauria, uno dei quattro accusati, mandate in onda da Non è l'Arena c'è proprio… - Erza_Scarlet_04 : RT @NintendoHall: Pokemon Masters EX: ora disponibile l'Unicerca VIP x11 con + 5? a scelta - Homura_Shinobi : RT @NintendoHall: Pokemon Masters EX: ora disponibile l'Unicerca VIP x11 con + 5? a scelta -

Ultime Notizie dalla rete : Vip l’ex Antonella Mosetti e le altre vip approdate su OnlyFans, il social senza censure Today.it