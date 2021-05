F1 | Bernie Ecclestone accusa | “La Sprint Race è una totale assurdità”

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 maggio 2021) Esia. L’annuncio ufficiale è arrivato sul finire del mese di aprile e il Circus cerca di trovare delle soluzioni in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Parliamo di una gara di 100 chilometri che assegnerà punti ai primi tre classificati, andando poi a delineare la griglia di partenza per la corsa prevista la domenica. Una rivoluzione del format che vedrà 60 minuti di prove libere prima dello svolgimento della qualifica al venerdì; il sabato ci sarà spazio per altri 60 minuti di libere in attesa dellacitata; domenica poi sarà il giorno della corsa. Non ci sarà una cerimonia sul podio, ma il vincitore riceverà un trofeo, presentato in modo simile allo pneumatico che riceve il pole-sitter. A pronunciarsi rispetto ai cambiamenti citati è stato l’ex boss della F1...