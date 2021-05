Decreto Sostegni | la fiducia al Senato | gli emendamenti approvati e le novità

(Di giovedì 6 maggio 2021) Arriva oggi inla discussione del ddl 2144 sulla conversione in legge del, sulla cui votazione il Governo porrà la questione di. In fase di conversione sono molti gliche sono stati presentati ee che integrano le misure già previste dalper i contributi a fondo perduto, IMU, cessione dei crediti e canone Rai. Viene inoltre istituito un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati, per consentire a questi di erogare l’assegno di mantenimento. Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono le principalisugliper il, in attesa dell’approvazione in ...

Palazzo Madama ha dato l'ok al provvedimento, che ora passa alla Camera per il via libera definitivo. Per fronteggiare i danni economici causati dalla pandemia di coronavirus, prevede nuovi ristori a ...Sui media, intanto, l'eco della 'buona notizia' contenuta neiche irrobustisce da 2 a 3 miliardi la dote che il Tesoro metterebbe sul tappeto da subito - sotto forma di agevolazioni ...Superbonus, tra le spese ammesse rientra anche l'IVA non detraibile: la novità, a conferma della prassi già consolidata, è contenuta negli emendamenti alla legge di conversione del decreto Sostegni ch ...Decreto Sostegni: salta la possibilità di cedere il superbonus 110 per le aziende. Non ci sono le coperture. Cosa cambia per i privati?