De Paul a Milano a pranzo con Zanetti, l’Udinese chiarisce (Di giovedì 6 maggio 2021) l’Udinese ha chiarito il viaggio a Milano di De Paul, fotografato a pranzo nel ristorante di Zanetti Leggi su itasportpress (Di giovedì 6 maggio 2021)ha chiarito il viaggio adi De, fotografato anel ristorante di

Advertising

FcInterNewsit : Piccolo assaggio di Milano per De Paul: l'argentino dell'Udinese oggi in visita al Botinero - cmdotcom : #DePaul a Milano, comunicato Udinese: 'Viaggio al Consolato argentino per burocrazia'. Ma pranza da #Zanetti...… - sportface2016 : #Udinese, #DePaul a Milano. La società: 'Solo ragioni burocratiche' - Bubu_Inter : RT @cmdotcom: #DePaul a Milano, comunicato UFFICIALE dell'#Udinese: 'Viaggio al Consolato argentino per burocrazia' - TV7Benevento : Calcio: De Paul a Milano ma Udinese precisa, 'solo per ragioni burocratiche'... -