DayDreamer, anticipazioni oggi 6 maggio: Sanem scappa con uno sconosciuto

anticipazioni della puntata di giovedì 6 maggio di DayDreamer –Le Ali del Sogno. Che accadrà oggi ai protagonisti della soap opera turca? Sanem e Can litigano mentre sono fermi, bloccati in mezzo al traffico e impossibilitati a raggiungere l'importante cliente. Ma la Aydin ferma un motociclista e fugge con lui. DayDreamer va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, alle 14.40.

