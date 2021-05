Dayane Mello? La smentita di Mario Balotelli: “Ma bastaaa, lasciatemi fare la mia... (Di giovedì 6 maggio 2021) Il calciatore del Monza ha smentito per l'ennesima volta una storia sentimentale con la concorrente del GF Vip, Dayane Mello. La smentita è arrivata potente sui social. Leggi su golssip (Di giovedì 6 maggio 2021) Il calciatore del Monza ha smentito per l'ennesima volta una storia sentimentale con la concorrente del GF Vip,. Laè arrivata potente sui social.

Advertising

denadagjuzi8 : RT @GfSondaggi: Quanti like riceverà la bellissima Dayane Mello? La foto con più like verrà decretata vincitrice #tzvip #sovip #prelemi #gr… - AnnaBonny84 : RT @GfSondaggi: Quanti like riceverà la bellissima Dayane Mello? La foto con più like verrà decretata vincitrice #tzvip #sovip #prelemi #gr… - joanjettmilf : ignore #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretell… - alessiawrites0 : RT @GfSondaggi: Quanti like riceverà la bellissima Dayane Mello? La foto con più like verrà decretata vincitrice #tzvip #sovip #prelemi #gr… - PersonaDentro : @Senzanomeconlak hanno pure il coraggio di fare un reality subito dopo uno in cui è stata presente la regina Dayane Mello -