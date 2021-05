Cronaca e tutela dei minori: l'intervento del Garante della Privacy (Di giovedì 6 maggio 2021) L'avvocato Guido Scorza, componente del GPDP, ospite dell'evento web promosso da Ses Unime e Alumnime Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 6 maggio 2021) L'avvocato Guido Scorza, componente del GPDP, ospite dell'evento web promosso da Ses Unime e Alumnime

Advertising

Giorno_Lecco : La scuola si tinge di green e tutela l’ambiente - Carlino_Forli : Benessere e tutela dei cani, un regolamento per i padroni - Elena04506712 : Roma, non solo gossip: Can Yaman «cuore d'oro» presta il volto alla campagna Oms sull'igiene… - milapersiste : La tutela dei fragili e il distanziamento. Caos indicibile ieri a Napoli all’hub vaccini, attese di 6 ore per anzia… - meobaldo : 'Libertà di cronaca, privacy e tutela dei minori' webinar domani h.9,30 con @guidoscorza organizzato dalla Società… -