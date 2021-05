Covid | mutuo sospeso | ma banca preleva 7 rate a ristoratore

Advertising

vitaleluca : SOSPENSIONE DEL MUTUO NOVITA’ CON IL COVID 19 - fabiocosta2020 : RT @opificioprugna: Covid. Istat: 'Un italiano su 5 ha difficoltà con mutui e bollette'. Gli altri 4 sono un politico, un parente o un amic… - OffEdit : @Casellabooksweb Non credo che sia il cambio da Ubi a Intesa. Le banche funzionano così, ora. Con la scusa del Covi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mutuo

Sette rate di prestito prelevate dalla banca senza alcuna motivazione, nonostante il pagamento deldel ristorante, chiuso da mesi a causa delle restrizioni anti19, fosse sospeso. È successo a Diamante, in provincia di Cosenza, ad un ristoratore, Claudio, Perrone al quale l'istituto di ...Due le ipotesi: quella relativa all'emergenzaestende l'accesso al Fondo anche ai giovani di ... Prima casa: agevolazioni su imposte indirette per giovani under 36 Oltre al bonusprima casa ...(ANSA) - DIAMANTE, 06 MAG - Sette rate di prestito prelevate dalla banca senza alcuna motivazione, nonostante il pagamento del mutuo del ristorante, chiuso da mesi a causa delle restrizioni anti Covid ...Agevolazioni giovani under 36 per l’acquisto della prima casa. Garanzia dello Stato al 100% e taglio imposte indirette: registro, ipotecaria e catastale ...