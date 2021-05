Covid Bonaccini a Rainews24 | Ok Draghi | mix tra rigore e flessibilità

Leggi su rainews

(Di giovedì 6 maggio 2021) "Il coprifuoco alle 22 o alle 23 non cambia molto dal punto di vista epidemiologico. Il Governo ha fatto scelte molto ponderate. Vediamo come vanno i contagi, ma già il fatto di vedere alcune attività che hanno ripreso a lavorare è positivo, ma non bisogna avere fretta" ha spiegato il Governatore dell'Emilia-Romagna