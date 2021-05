Controlli in Terra dei Fuochi, 4 denunciati (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn impresa è stata sequestrata e quattro persone denunciate per illeciti ambientali nel territorio di Caivano (Napoli) nell’ ambito dei Controlli nella Terra dei Fuochi coordinati dalla Prefettura di Napoli- Un’ area di circa 100 metri quadrati dove erano accumulati circa 30 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi è stata sequestrata. Sequestrato anche un veicolo. I Controlli sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale- Unità operativa di Tutela Ambientale di Napoli e dall’ Esercito. Nel corso dei Controlli sono state inflitte sanzioni per 5 mila euro. Nei pressi del campo rom di Caivano è stata eseguita la bonifica di un’ area con l’ intervento di tecnici del Comune di Caivano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn impresa è stata sequestrata e quattro persone denunciate per illeciti ambientali nel territorio di Caivano (Napoli) nell’ ambito deinelladeicoordinati dalla Prefettura di Napoli- Un’ area di circa 100 metri quadrati dove erano accumulati circa 30 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi è stata sequestrata. Sequestrato anche un veicolo. Isono stati eseguiti dalla Polizia Municipale- Unità operativa di Tutela Ambientale di Napoli e dall’ Esercito. Nel corso deisono state inflitte sanzioni per 5 mila euro. Nei pressi del campo rom di Caivano è stata eseguita la bonifica di un’ area con l’ intervento di tecnici del Comune di Caivano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Controlli in Terra dei Fuochi, 4 denunciati - Campania Agenzia ANSA

Controlli in Terra dei Fuochi, 4 denunciati
Un impresa è stata sequestrata e quattro persone denunciate per illeciti ambientali nel territorio di Caivano (Napoli) nell' ambito dei controlli nella Terra dei Fuochi coordinati dalla Prefettura di ...

