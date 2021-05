Condorelli, l’uomo dei torroncini che si è ribellato al pizzo: “Purtroppo denunciare non è ancora considerato un atto normale” (Di giovedì 6 maggio 2021) Un’azienda secolare, fondata nel 1933, presa di mira spesso dalle organizzazioni criminale. I proventi delle vendite dei noti torroncini Condorelli, famosi anche all’estero, hanno da sempre fatto gola alla mafia che ha provato più volte ad estorcere il pizzo all’azienda di Belpasso. Trovando però una forte opposizione: “Ho già denunciato nel 1988 e c’è stato anche un processo”, racconta il titolare, Giuseppe Condorelli. Stavolta, sono addirittura 40 arresti e tre gruppi criminali sono stati sgominati grazie alla sua denuncia: Giuseppe Condorelli lei è un eroe?Guardi, non mi sento tale, e mi dispiace ci sia tanto stupore per quel che ho fatto. Fa piacere, ovviamente, ricevere tanta stima, ma spiace non sia considerato più “normale”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Un’azienda secolare, fondata nel 1933, presa di mira spesso dalle organizzazioni criminale. I proventi delle vendite dei noti, famosi anche all’estero, hanno da sempre fgola alla mafia che ha provato più volte ad estorcere ilall’azienda di Belpasso. Trovando però una forte opposizione: “Ho già denunciato nel 1988 e c’è stato anche un processo”, racconta il titolare, Giuseppe. Stavolta, sono addirittura 40 arresti e tre gruppi criminali sono stati sgominati grazie alla sua denuncia: Giuseppelei è un eroe?Guardi, non mi sento tale, e mi dispiace ci sia tanto stupore per quel che ho f. Fa piacere, ovviamente, ricevere tanta stima, ma spiace non siapiù “”, ...

