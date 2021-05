Colombia, ancora scontri e proteste: Duque propone un dialogo (Di giovedì 6 maggio 2021) La Colombia è entrata nella sua seconda settimana di manifestazioni contro il governo di destra del presidente Ivan Duque, che ha denunciato il "vandalismo violento" dei manifestanti ed ha proposto l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Laè entrata nella sua seconda settimana di manifestazioni contro il governo di destra del presidente Ivan, che ha denunciato il "vandalismo violento" dei manifestanti ed ha proposto l'...

Advertising

Dariowar2 : RT @PiramideRossa: #Bogotà, #Colombia, adesso. I manifestanti anti-neoliberisti vengono uccisi ogni giorno eppure ne escono ancora con un'e… - ienablinski : RT @PiramideRossa: #Bogotà, #Colombia, adesso. I manifestanti anti-neoliberisti vengono uccisi ogni giorno eppure ne escono ancora con un'e… - cric1123 : RT @nonvailmionome: È assurdo quello che sta succedendo in Colombia, ma ancora più assurdo che gran parte del mondo non ne parli o condivid… - LenaGarFe : RT @DinamoPress: #Colombia #Bogota fin dalla mattina del #5maggio ci saranno cortei, blocchi stradali e manifestazioni in tutto il paese.… - carlo_magnani : RT @vlarcinese: Apprezzabile l'ampia copertura mediatica e gli appelli dei politici sui massacri della polizia in #Colombia. Paragonabili d… -