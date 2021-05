Chiamano il figlio Ghlynnyl Hylhyr Yzzyghyl ma il nome è troppo difficile: ora è “Consonante” (Di giovedì 6 maggio 2021) Hanno scelto per il bebè un nome talmente difficile che ormai lo soprannominano “Consonante”. Siamo nella città di Carmen, nelle Filippine, dove uno dei nonni del neonato ha deciso di combinare alcune lettere dei nomi di famiglia e ha fatto chiamare il nipotino Ghlynnyl Hylhyr Yzzyghyl, così come raccontato dal nonno stesso alla trasmissione 24Oras di GMA news . Neanche a dirlo, il nome ha destato più di qualche perplessità non solo in famiglia ma anche nell’ufficio pubblico dove è stato realizzato il certificato di nascita, tanto che il personale ha dovuto ristamparlo più volte a causa di alcuni refusi. Tuttavia il nonno è convinto: “Quando crescerà e imparerà a leggere e scrivere, glielo insegneremo e gli spiegheremo l’origine“, ha dichiarato. L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Hanno scelto per il bebè untalmenteche ormai lo soprannominano “”. Siamo nella città di Carmen, nelle Filippine, dove uno dei nonni del neonato ha deciso di combinare alcune lettere dei nomi di famiglia e ha fatto chiamare il nipotino, così come raccontato dal nonno stesso alla trasmissione 24Oras di GMA news . Neanche a dirlo, ilha destato più di qualche perplessità non solo in famiglia ma anche nell’ufficio pubblico dove è stato realizzato il certificato di nascita, tanto che il personale ha dovuto ristamparlo più volte a causa di alcuni refusi. Tuttavia il nonno è convinto: “Quando crescerà e imparerà a leggere e scrivere, glielo insegneremo e gli spiegheremo l’origine“, ha dichiarato. L'articolo proviene da ...

Advertising

FQMagazineit : Chiamano il figlio Ghlynnyl Hylhyr Yzzyghyl ma il nome è troppo difficile: ora è “Consonante” - DaniaFalzolgher : RT @LucillaMasini: Leoni da tastiera chiamano il figlio di Fedez 'autistico' perché a 3 anni non pronuncia bene le parole. Caro Pillon, a p… - annamariavasile : RT @LucillaMasini: Leoni da tastiera chiamano il figlio di Fedez 'autistico' perché a 3 anni non pronuncia bene le parole. Caro Pillon, a p… - sadape54 : RT @LucillaMasini: Leoni da tastiera chiamano il figlio di Fedez 'autistico' perché a 3 anni non pronuncia bene le parole. Caro Pillon, a p… - Marilen97832318 : RT @LucillaMasini: Leoni da tastiera chiamano il figlio di Fedez 'autistico' perché a 3 anni non pronuncia bene le parole. Caro Pillon, a p… -